Adriano fue fotografiado con famoso narcotraficante y desata su furia en Instagram

Al parecer se le ha acabado la paciencia a Adriano, aquel exfutbolista brasileño que terminó de la peor manera posible, prácticamente en el abandono.

FOTOS: ¡TRISTE REALIDAD! Así es la nueva vida de Adriano, la exestrella del fútbol brasileño

El 'Emperador', como muchos lo recuerdan, constantemente hace noticia por hechos totalmente lejanos al balompié, situación que volvió a ocurrir en las últimas horas.

El diario "Meia Hora" publicó una imagen del exdelantero del Inter de Milán junto a Rogério 157, uno de los narcotraficantes más famosos y temidos en Brasil.

"Que Dios perdone a estas ruines personas", tituló junto a una foto en la que aparecían -aunque no se le veían los ojos- Adriano y el citado Rogério.

Esta es la portada que hizo enojar a Adriano.

Rogério no es un narco cualquiera. De hecho, controla todo el tráfico de la Rocinha. En la 'favela' más popular de Río de Janeiro no se mueve una piedra sin su permiso. La reacción de Adriano, que anunció que tomaría acciones legales, no se hizo esperar.

"Dios mío... Es impresionante cómo tratan de derrumbarme. Estoy en casa, hace tiempo que no salgo de aquí. No estoy haciendo nada. Es impresionante cómo les gusta hablar de mí. No me dejan en paz. Afortunadamente, Dios ve lo que hago. Soy una persona pública y me tiro fotos con quien quiero. Es increíble el grado de maldad que ustedes tienen. Pero esto no va a quedar aquí, estoy cansado. Voy a procesarlos a todos. Para mí ya basta. Les perdono, pero esta vez no va a quedar impune", aseguró Adriano, internacional en Brasil en 47 ocasiones, a través de Instagram.