¿Es en serio? Casemiro revela quén es el jugador más difícil de marcar

Es increíble y parece ser un código de ética, tanto en el Real Madrid y Barcelona, cuando a algún jugador de estos clubes se les hace alguna pregunta donde podrían estar involucrados Messi y Cristiano.

Hace poco el que ha dejado al descubierto la situación es Casemiro, quien participó en un acto promocional de una casa de apuestas en el que analizó el próximo compromiso del Real Madrid por la Champions League ante el Borussia Dortmund.

En dicho acto, el jugador brasileño reveló varias cosas que de él no se sabían, pero sin duda lo que generó un poco de risas fue cuando dijo quién es el jugador más difícil de marcar.



"Zidane es el mejor y Cristiano, en los entrenamientos, es el jugador más difícil al que me he enfrentado", dice Casemiro.



Además, el jugador blanco también se refirió a la exigencia del Madrid y reconoce que aspira a tratar de ganarlo todo esta temporada, "sabemos que nos toca trabajar mucho pero queremos ganar todo porque tenemos una gran plantilla".