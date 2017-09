Escándalo: Suspenden por un año al presidente de la Juventus, Andrea Agnelli

El presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, ha sido este lunes inhabilitado 12 meses de "actividades relevantes de la directiva del club", por el Tribunal Nacional de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC), por estar relacionado con los ultras.



LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ITALIANA

Agnelli, que fue recientemente elegido como presidente de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), fue sancionado por mantener presuntamente contactos con algunos ultras pertenecientes a la 'Ndrangheta (mafia calabresa) y haber favorecido la reventa de billetes del estadio.



El dictamen del Tribunal Nacional de la FIGC prevé 12 meses de inhabilitación a Agnelli, más una multa de 20,000 euros, e involucró también a otros tres directivos de la Juventus, también considerados responsables de esos contactos.



Según la acusación, los grupos mafiosos calabreses pertenecientes a la "Ndrangheta" estaban infiltrados en las gradas del estadio de la Juventus, y recibían entradas por parte de la sociedad para revenderlas sucesivamente por un precio superior.



La sentencia de este lunes no impedirá al máximo mandatario del club ejercer su cargo de presidente del ECA, y tampoco dejar el mando de la Juventus.



De hecho, el artículo 19 del Código de Justicia deportiva italiana explica que ese tipo de sanciones no supone la pérdida del cargo, sino la imposibilidad de representar a un club en "determinadas actividades relevantes".



Así, Agnelli no podrá participar en ninguna actividad de los organismos federativos, entrar en los vestuarios de los recintos deportivos en los que juegue la Juventus, ni formar parte de reuniones con miembros de la FIGC o representantes de futbolistas.



Sin embargo, el abogado del presidente de Agnelli, Franco Coppi, aseguró esta tarde ante los medios locales que no está en absoluto satisfecho con la decisión del Tribunal Nacional y anunció que presentará un recurso.