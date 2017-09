Messi a jugador del Girona que lo anuló: "Jugar así es una mi...."

El Barcelona venció 3-0 al Girona el sábado, pero Leo Messi no pudo anotar y esto se debió a la férrea marca que le aplicó el jugador Pablo Maffeo.

El técnico lo colocó como un antídoto contra el argentino y cumplió a cabalidad su trabajo. Apenas lo dejó rematar en dos ocasiones a marco y cuenta lo que hablaron tras el juego.

"Messi me preguntó si estaba cedido por el City y mi edad. Es muy humilde. Estuvimos hablando porque estuve pegado a él casi todo el partido. No hubo ni mal rollo ni nada raro. Es el mejor jugador del mundo y si no estás pegado a él, te hace un gol en cualquier momento", explicó a los medios en zona mixta luego del encuentro.

Pero las cámaras captaron lo que Maffeo les dijo a sus compañeros en el banquillo luego de ser sustituido.

"¿Sabes lo que me ha dicho (Messi)? Jugar así es una mierda", confesó en imágenes que emitió Minuto #0, de Movistar+.

El único que había logrado anular a Messi había sido Kovacic del Real Madrid en la Supercopa.