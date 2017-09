Mathieu al Barcelona: "Si les anoto lo celebro por Bartomeu"

Jeremy Mathieu, defensor del Sporting de Portugal habló del juego contra Barcelona este miércoles por Champions League y sus palabras no caerán bien en Cataluña.

El ex azulgrana dice que la vida le ha cambiado desde que se modó a Lisboa. "Con respeto a Barcelona sí. Aquí me siento un poco como en Valencia. Estoy cómodo desde el primer día", dijo en entrevista al diario Marca.

El francés explicó que pese a lo vivido en los tres años, no se marchó con sabor amargo.

"No. Jugué mucho, gané títulos y lo único que me duele es que la gente dice que no he jugado mucho. En mi primer temporada jugué el 58% de los partidos, marqué goles importantes... En la segunda un poco menos, un 53-54%, que también está bien y el último fue difícil, con lesiones y la falta de confianza del técnico".

¿Dejó muchos amigos? Le consultaron y fue contundente: "No diría amigos. Compañeros. Fue increíble para mí compartir el vestuario con jugadores así. Dentro de un club yo prefiero hablar de compañeros más que de amigos. Amigo es una palabra muy grande".

Le preguntaron también si anotara un gol el miércoles lo festejaría. "No sé. Tengo mucho respeto a mis excompañeros y a la afición. Si lo celebro será por Bartomeu y Robert Fernández, porque creo que la manera que me trataron resultó muy difícil".

También considera que la prensa catalana fue injusta con él.

El fútbol es un deporte de equipo y cuando pierdes nunca es culpa de uno solo. Esa es mi opinión. He vuelto a ver el partido contra la Juventus y todo el mundo dice que yo fui el problema. Es verdad que en los goles estoy uno contra uno y no me lanzo, pero después hacen un pase y podrían decir qué hace Mascherano o Piqué, pero no", concluyó.