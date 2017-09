Suso renueva su contrato con el Milan hasta junio de 2022

El extremo español Jesús Fernández Sáez, conocido como "Suso", ha renovado su contrato con el Milan hasta el 30 de junio de 2022, prolongando en cuatro años el anterior acuerdo, que expiraba en 2018, informó hoy el club en un comunicado.



Suso, nacido en Cádiz hace 23 años y recientemente convocado por el seleccionador español Julen Lopetegui, fichó por el Milan en 2015 y se lució con unas grandes actuaciones en la pasada temporada, lo que le permitió convertirse en un titular fijo del equipo que entrena Vincenzo Montella.



El representante del extremo se reunió la tarde de ayer en la sede del Milan con los directivos del club, y alcanzó el acuerdo para que el exjugador de Almería, Liverpool y Génova siga en el conjunto "rossonero" cinco años más.



El anuncio de la renovación se produjo tras varios meses de especulaciones sobre el futuro de Suso, cuyo anterior contrato expiraba el 30 de junio de 2018.



Este verano, Suso expresó públicamente su voluntad de quedarse mucho tiempo en el Milan, pero también mostró el deseo de que la sociedad le contactara para empezar a negociar su renovación, algo que se cerró con éxito este lunes.



El club no dio detalles sobre la ficha económica de Suso, aunque se estima que el gaditano ganará unos 3 millones de euros por cada una de las próximas cinco temporadas.



En su trayectoria en el club milanés, Suso disputó 55 partidos y marcó 10 goles; también contribuyó a la conquista de la Supercopa italiana de 2016 y a la clasificación para la presente edición de la Liga Europa.

'NO' AL MADRID Y BARCELONA

Cabe mencionar que el propio jugador español reveló que Real Madrid y Barcelona se interesaron en él, pero que nada más estaba pensando en seguir muchos años más en el AC Milan, club al que ha aprendido a amar.

"Si los que te quieren son el Real Madrid o el Barcelona no puedes decir no. De verdad, el Milan siempre ha dicho que no me quiere traspasar y yo siempre he dicho que quiero quedarme aquí. Me han buscado equipos como la Roma o el Inter, pero cada vez que recibía ofertas y se lo decía a la sociedad me decían que no me traspasaban. Y yo era feliz, porque era lo que quería", aseguró el español.

