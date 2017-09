Hat-trick de Harry Kane le da el triunfo al Tottenham en la Champions

Harry Kane se exhibió ante el APOEL Nicosia con un triplete y el Tottenham ganó 0-3 para coger impulso en el grupo del Real Madrid, el H, que domina el conjunto inglés junto a los blancos tras lograr una victoria incontestable.



El equipo de Mauricio Pochettino dio un paso adelante para avanzar hacia los octavos de final con tres puntos ante un equipo que plantó cara al cuadro inglés y que murió con dignidad en su regreso a la Liga de Campeones en el estadio GSP.



La victoria del Tottenham en su estreno contra el Dortmund (3-1) convirtió el choque de Chipre en básico para los ingleses, que cumplieron para sumar pleno de victorias y alcanzar pleno de puntos en dos jornadas.



Y eso que tenía siete bajas (Alli, Dembéle, Eriksson, Lamela, Rose, Vertonghen y Wanyama) que podrían haber mermado sus opciones y a que el APOEL saltó al terreno de juego envalentonado y creando peligro a base de ráfagas.



En los primeros veinte minutos, pudo poner contra las cuerdas al Tottenham, que tuvo la suerte de contar con el larguero de su portería como aliado. Éste repelió un disparo de Igor de Camargo que pudo haber cambiado el sentido del partido.



El APOEL no aprovechó su oportunidad y Kane no perdonó al filo del descanso. Un pase perfecto desde la defensa de Toby Alderweireld dejó al delantero del Tottenham solo delante de Waterman para abrir el marcador poco antes de que ambos equipos se marcharan al vestuario.



En la reanudación, el cuadro chipriota aún pudo dar un último empujón para buscar la gesta y Efstathios Aloneftis tuvo la opción de empatar con un disparo lejano que evitó el portero francés Hugo Lloris. Entonces, el Tottenhm, poco después, golpeó por segunda vez por medio, como no, de Kane, que hizo el 0-2 tras aprovechar una asistencia de Moussa Sissoko.



Kane cerraría su exhibición cinco minutos después, en el 67, con un remate de cabeza que evidenció su gran estado de forma. En dos partidos, suma cinco goles. Sin duda, Kane es medio Tottenham y su equipo se ha aprovechado de su buen estado de forma con un pleno de victorias con las que se acerca poco a poco hacia la siguiente fase.