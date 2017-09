Zidane tras el Madrid-Dortmund: "Veo a Bale con las piernas que tenía antes"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, destacó el partido de todos sus jugadores para conquistar el Signal Iduna Park y se mostró feliz por el galés Gareth Bale, al que ve "con las piernas que tenía antes" y "letal" con espacios.

"Cada partido vemos a Gareth más con las piernas que tenía antes. Me alegro porque no ha sido fácil para él y cuando le miras con Cristiano jugando de esta manera es bueno. Le ves meter un gol como el de hoy es la ostia. Es importante que encuentre su mejor juego y también el gol de vez en cuando", aseguró en rueda de prensa.

Bale buscó siempre su perfil izquierdo para marcar y asistir. "En el dibujo no estaba en la izquierda, estaba delante con Cristiano pero el movimiento es natural, cae a banda y le ha venido bien este partido porque el Borussia ha jugado como siempre en casa, con una línea muy adelantada y Gareth con espacio es letal".

Confirmó el técnico madridista que Bale no acabó el partido por precaución pero que no sufre ninguna lesión muscular. "Solo se le subió un poco el gemelo pero no tiene nada".

Destacó Zidane el trabajo defensivo de Isco sobre Sahin y la buena lectura de todos sus jugadores. "Interpretamos muy bien el partido. Ha sido perfecto de inicio a final. Empezamos jugando muy bien al fútbol con una primera parte espectacular", analizó.

"En la segunda nos metieron dificultades y tuvimos momentos complicados, pero la clave ha sido el esfuerzo y estoy muy orgulloso de todos los jugadores", agregó.

Terminó el técnico madridista pidiendo que se valore el primer triunfo en siete visitas del Real Madrid a Dortmund. "No es simplemente un partido porque de todos los partidos que hizo el Real Madrid aquí nunca había ganado".

"Cuando consigues vencer en un estadio tan difícil y ante un rival que te mete en dificultad en cualquier momento es importante. Hicimos un gran partido que marcó la diferencia. Son solo tres puntos pero una victoria en este campo que nunca habíamos logrado", sentenció.

POR QUÉ NO JUGAR ASÍ EN LIGA

Por otra parte, Zidane habló del rendimiento mostrado en la Champions League, la cual ha sido positiva en comparación a la Liga de España.

"No sé lo que tenemos en este torneo. Cuando juegas así piensas que es el torneo, pero en Liga el año pasado también los hicimos. El domingo intentaremos hacer el mismo partido en casa. Pero claro que la Champions es especial. Todos los partidos lo son. Será un año muy difícil, pero es muy largo. Podemos estar contentos de lo que hicimos hoy. Haciendo un partido así hay que felicitar a todos los jugadores, la recompensa ha sido muy buena".