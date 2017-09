¡Polémica! Mathieu afirma que no dejó amigos en el FC Barcelona

Jérémy Mathieu no se fue bien de FC Barcelona, así lo ha dejado claro en una entrevista previo al duelo entre Barcelona y el Sporting Lisboa.

El francés ahora juega en el fútbol de Portugal y mañana recibirá la visita de sus excompañeros de equipo, por la segunda jornada de la Champions League.

En una entrevista exclusiva con MARCA, Mathieu sorprendió y aseguró que no dejó amigos en el club, porque considera que esa es "una palabra muy grande".

"No diría amigos. Compañeros. Fue increíble para mí compartir el vestuario con jugadores así. Dentro de un club yo prefiero hablar de compañeros que de amigos. Amigo es una palabra muy grande", remarcó.

En cuanto a si celebraría un gol ante el Barça, Mathieu tiró duro ante los dirigentes de los catalanes.

"Si lo celebro será por (el presidente, Josep María) Bartomeu y (el secretario técnico) Robert Fernández, porque creo que la manera que trataron resultó muy difícil para mí. Solo ellos dos. Pero así es el fútbol y ahora estoy muy feliz", afirmó.

ATAQUE A DOS EXCOMPAÑEROS

Mathieu recordó aquel juego entre Barcelona y Juventus en la pasada Champions, donde Dybala fue figura.

"He vuelto a ver el partido contra la Juventus y todo el mundo dice que yo fui el problema. Es verdad que en los goles estoy uno contra uno y no me lanzo, reculo, pero después hacen un pase y podrían decir qué hacen (Javier) Mascherano o (Gerard) Piqué, pero no", explicó.

Reitera: "Me culpan de la derrota contra la Juve, y nadie dice nada de 'Masche' o Piqué".