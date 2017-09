Timo Werner solicitó cambio por no soportar el ruido de la afición del Besiktas

Timo Werner, delantero del Leipizg de Alemania, vivió un extraño momento en el partido que su equipo perdió contra el Besiktas turco (2-0) el martes por la Champions.

El joven atacante, una de las promesas de la selección alemana y pretendido por el Real Madrid, tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 30 por el fuerte ambiente de la afición en el Vodafone Park de Estambul.

Durante el encuentro se pudo apreciar como Werner se tapa los oídos para soportar el habitual ambiente que se vive en los estadios de Turquía.

Según el diario alemán BILD, luego de pedir el cambio, el atacante solicitó en el banquillo unos tapones para cubrir sus oídos, lo cual tampoco hizo efecto.

La misma fuente apunta que Werner estaba sufriendo problemas circulatorios y pidió asistencia donde le recomendaron dicho protectores.

"Nunca he visto una atmósfera como esta en mi vida, no pude concentrarme en el partido. Pedí unos tapones y tampoco me ayudó. Todavía no me siento bien", dijo el propio Werner, según el medio turco CapaMag Spor.

El propio entrenador del conjunto alemán, Ralf Hasenhuttl, explicó el infernal ambiente de Estambul: "Es imposible preparar a su equipo para una atmósfera como esta, hubo un ruido ensordecedor y al principio del juego nos afectó un poco", confesó.