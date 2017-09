El Bayern Munich da solución a los problemas del PSG

Tras la pólemica en el club parisino, entre Cavani y Neymar en no coincidir quién ejecutará los lanzamientos de falta, la Bundelisga compartió un video del Bayern Munich donde se ve a Toni Kroos y a Frank Ribéry haciendo el juego ''Piedra, papel o tijera'' donde el ganador ejecutará el lanzamiento.



Junto al divertido video la Bundesliga escribió: ''Piedra, papel o tijera: Ribery vs. Kroos¡Hey, Neymar Jr., Edi Cavani! Creemos que FC Bayern München tiene la solución a sus problemas... Pero hoy no es un buen día para pedirles consejos. ¿PIEDRA , PAPEL O TIJERA ? "



En el combate entre Frank y Toni, el victorioso fue Ribery. Una propuesta que tal vez el PSG toma en cuenta...