Los reguetoneros Maluma y Bad Bunny cantarían la canción del Mundial de Rusia

Diversos medios internacionales han revelado que los artistas urbanos, Maluma y Bad Bunny, serían los encargados de la canción oficial del Mundial de Rusia 2018 donde Honduras pelea por llegar.

Según se ha conocido, ambos cantantes de reggaeton, dispondrían de los temas para hacer vibrar a los rusos y a todo el mundo con la canción que identifica el torneo más grande de fútbol que se realiza.

El tema principal del Mundial de Fútbol puede ser muy trascendental. Entre los más recordados se encuentran 'La copa de la vida' (Ricky Martin, 1998), 'Waka-waka, This time for Africa' (Shakira, 2010), o 'We Are One' (Pitbull, Claudia Leitte y Jennifer López, 2014).

También se han dado situaciones curiosas, como en el último mundial, cuando la canción 'La la la' de Shakira tuvo mayor impacto que la versión principal de esa Copa, a cargo de Pitbull y compañía. Incluso en el acto de clausura de esa edición fue la colombiana quien estuvo a cargo del acto musical de cierre.

Shakira "jugó" dos mundiales, por lo que aparentemente ahora se le dará paso a músicos más jóvenes, que tienen gran impacto entre una parte de los millennials. Se trata del colombiano Maluma y el puertorriqueño Bad Bunny.

Estos artistas del género urbano ya habrían sido contactados por la FIFA para armar la canción que sería una mezcla de trap y reggaetón, según detalla el portal chileno ADN. El tema se daría a conocer este fin de año.

El mundo del fútbol no es nuevo para Maluma, quien tuvo una corta carrera como futbolista en las divisiones inferiores de Atlético Nacional de Medellín y en el Club Equidad, antes de dedicarse exclusivamente a la música.

Además el colombiano es amigo de Shakira y Ricky Martin, quienes le podrían dar consejos sobre cómo hacer un tema pegajoso para la máxima cita del fútbol.