Diario alemán revela los nombres de los jugadores que estaban contra Ancelotti

El técnico italiano Carlo Ancelotti fue separado del Bayern Múnich por tener a varios jugadores en su contra, así lo afirmó Uli Hoeness, presidente del club alemán.



Según el diario Bild, esos jugadores que no estaban del lado de Ancelott son: Franck Ribéry, Mats Hummels, Jérôme Boateng, Thomas Müller y Arjen Robben.

"Ancelotti tenía cinco jugadores contra él, no podíamos seguir así", dijo el presidente del Bayern Múnich.



Antes de que se diera el despido, Robben no quiso hablar sobre el estratega italiano si estaban de acuerdo con él "No voy a responder a esa pregunta".



Uno de los referentes del club bábaro es Franck Ribéry, mismo que fue sustituído al minuto 77 ante el Anderlecht por la Champions League, siempre llama a Hoeness cuando es sacado a antes del 70 y según bild le dice "cada vez que Ribéry tiene que irse en el minuto 70, me llama por la noche y dice: '¡Ya basta, me voy!'".



Otro de los que había mostrado que no estaba conforme con Carlo es Thomas Müller "No sé por qué cualidades apuesta el míster, pero parece que no son las mías".