En Perú convocan a Osama Vinladen y causa revuelo a nivel mundial

Un joven futbolista peruano ha causado revuelo en todo el mundo luego de ser convocado a la Sub-15 de su país, pero no por su calidad o forma de jugar, sino por su nombre. Se llama Osama Vinladen Jiménez López.

La convocatoria fue anunciada el jueves debido al campeonato Sudamericano que se disputa en Argentina y la sorpresa fue porque su nombre es honor al terrorista Osama Bin Laden, cerebro del atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas de Nueva York.

Sus padres se lo pusieron en honor al hombre de origen saudí, aunque él mismo no sabe los motivos. . “Mi padre siempre evitó hablar del tema”, dijo, antes de señalar que en su casa nunca gustó que practicara el fútbol.

Asegura que fue objeto de burla cuando era pequeño y que no le gusta su actual nombre, así que tiene decidido cambiárselo cuando cumpla 18 años. “Los amigos se burlaban, pero yo me lo tomaba con tranquilidad. Al principio me incomodaba, pero uno aprende a vivir con eso. Ahora me siento normal”, expresa Osama.

A sus 14 años, el jugador suele jugar en banda o de enganche y tiene a Leo Messi como ídolo. Se define como un jugador al que le gusta “armar el juego, entrar al área y hacer goles”, como el ‘diez’ azulgrana.