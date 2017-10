Atlético de Madrid no pasa del empate contra el Leganés en España

El Atlético de Madrid no supo desmontar el acertado planteamiento de un rocoso Leganés y, como sucedió la temporada anterior, se marchó de Butarque anulado en sus pretensiones, sin marcar y con tan solo un punto (0-0).

Por el estilo de ambos conjuntos se esperaba un choque intenso, con mucho juego directo y de cabeza. En lo figurado, por la importancia de la concentración para no cometer errores, y en lo literal debido la profusión de balones aéreos.



Pisó ese escenario con más firmeza el Atlético, que solo necesitó diecisiete segundos para forzar un córner y pocos más para hacer de él la primera ocasión clara del choque. El saque se paseó por el área pequeña y Giménez, en el segundo palo, no acertó con la portería.



Conscientes de la importancia de hacer valer su potencial desde el principio, siguió el asedio rojiblanco ante un rival que apenas entraba en contacto con el esférico más allá de lo justo y necesario para alejarlo de la retaguardia.



Pero frente a un contrario de la entidad del Atlético, resistir y aguantar el paso de los minutos no parecía la opción más acertada para sumar puntos. Era necesario un poco de descaro y, con el duelo ya más parejo, comenzaron a hacer acto de presencia los locales, pero sin conseguir fortuna.



De esta manera los rojiblancos vieron cómo se iban dos puntos más fuera de casa ante un rival que sigue entrando en la madurez con el paso de las jornadas, en estado de gracia y dando continuidad a un arranque de curso casi de ensueño.