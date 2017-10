¡La liga en la que jugaría Barcelona si Cataluña se independiza de España!

Este domingo se llevará a cabo el Referéndum en España para conocer si Cataluña tiene la posibilidad de independizarse como una sola patria, pero uno de las incognitas que surge es lo que podría pasar con el FC Barcelona.

El Barça, uno de los clubes más poderosos en todo el mundo, podría ser uno de los afectados en este proceso en caso de que Cataluña logre la independencia.

Sin embargo, tal y como apuntó en su momento el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, el cuadro catalán no se movería y podría seguir jugando en España siempre y cuando haya una modificación en la Ley del Deporte.

''Si la Ley del Deporte sigue siendo la misma que tenemos, hoy no podrían competir en nuestra Liga. En un principio, el Barcelona no podría competir en la Liga española a no ser que haya un acuerdo interestatal'', comunicó.

Asimismo la respuesta de los catalanes fue: ''Sin el Barça y sin el Espanyol, la liga española quedaría devaluada a nivel deportivo y económico, por todo lo que aportan todos los clubes catalanes''.

Como plan B advirtieron que el equipo azulgrana podría jugar en cualquier liga europea al igual que los otros clubes catalanes como es el caso del Girona, Nastic, Llagostera, el Sabadell, entre otros.

Y por último como tercera opción, en caso de que no se llegara a un acuerdo con la Liga Española y se independizara Cataluña, esta comunidad crearía su propia liga y contar con todos los equipos locales.

Incluso de conseguir la enmacipación, Cataluña tendría su propia Selección Nacional en donde participaría en torneo internacionales.