Pep Guardiola sobre el polémico Barça-Las Palmas: "Yo no hubiera jugado"

El técnico del Manchester City Pep Guardiola, ha vuelto a tocar el tema del referéndum en Cataluña y se llevó de encuentro a casi todos.

Pep asegura estar muy molesto por la violencia que se dio hoy en las calles y también se refirió al juego entre Barcelona y Las Palmas, que se disputó a puerta cerrada.

"El estado español ha atacado a la gente que iba a votar, a 600 personas. Dónde iban, no iban a atracar un banco. Es muy bestia", fueron su primeras palabras.

Sobre el político Mariano Rajoy, Pep también dedicó unas palaras: "Yo no hablo con plasma. El presidente del Gobierno español ha de aceptar preguntas. Las leyes de ahora son diferentes a las de hace 30 años, coño. Todo cambio. La gente moría antes con 50 o 60 años de cáncer y ahora más tarde. El mensaje del presidente del Gobierno, de la oposición, me han puesto triste. Tienen la obligación de ponerse de acuerdo pero con violencia no".

Asimismo, el ex DT de los catalanes, habló de lo ocurrido en el partido Barcelona vs Las Palmas, que se disputó a puerta cerrada en el Camp Nou.

"No hubiera jugado hoy. Y si hubiese jugado lo habría hecho con público. Pero hay 600 personas heridas en sus escuelas, en sus colegios electorales. Se cierran webs, se cierra todo. ¿Por qué no dejan expresarse a la gente? En Inglaterra se ha votado por el Brexit, por la independencia de Escocia", remarcó.

GOBIERNO DE CATALUÑA CONFIRMA EL SÍ A LA INDEPENDENCIA

Por último, le preguntaron sobre el tema de la independencia de Cataluña y así volvió a responder: "Es que no sabemos si Cataluña quiere independencia no. Hay gente que queremos dar el paso, otros que piensan que es una locura. Los gobernantes están para escuchar a la gente. Hostia, a la violencia no. Todos somos hijos de alguien y nos ha explicado qué pasó hace años. Ante eso no hay argumento que se aguante".