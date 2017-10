Cavani sobre Neymar: Son cosas del fútbol, se arreglan en vestuario

El uruguayo Edinson Cavani, que se encuentra concentrado con su selección para enfrentarse a Venezuela en las eliminatorias mundialistas, puso coherencia y tranquilidad a la pasada disputa con su compañero Neymar en el partido entre el PSG y el Lyon y aseguró que son "cosas del fútbol" que "se arreglan dentro de un vestuario".



"Son cosas del fútbol. A veces se hacen cosas tan grandes.... Todos son conscientes de que se hacen más grandes de lo que son", afirmó a preguntas de los periodistas en conferencia de prensa.

"Son cosas que se arreglan dentro de un vestuario. todo tiene solución. Está todo tranquilo", aseguró el delantero del conjunto parisino.



El brasileño Neymar, fichado este año por el PSG por el récord de 222 millones de euros, y Cavani, que está en el club desde 2013, mantuvieron una disputa en pleno terreno de juego en la victoria ante el Lyon (2-0) para saber quién lanzaba un penal en el 79.



El diario "L'Équipe" aseveró que la tensión entre Neymar y Cavani fue tan elevada que los dos casi llegan a las manos en el vestuario al término del partido. No obstante, en siguientes encuentros ambos, al menos públicamente, mostraron gestos de buena relación y comunión.



"Lo importante es que todos luchemos por el mismo objetivo, sea en la selección o en el equipo que me toque jugar", apuntó el delantero uruguayo, quien, por otro lado, consideró que el partido contra Venezuela será "complicado" porque en las eliminatorias mundialistas siempre son difíciles, ya que, argumentó, los encuentros además se disputan a un gran ritmo, muy diferente a lo que están acostumbrados con sus clubes.



Cavani se mostró esperanzado en que Uruguay alcance el objetivo de la clasificación directa obteniendo un triunfo ante Venezuela. "Somos conscientes de que estamos ahí cerca, pero hay que trabajar mucho para poder obtenerlo en el partido que viene".



"Nos encontramos en esta situación. Seguramente Uruguay ha hecho unas buenas eliminatorias, no hay que quitarle mérito. Hay mucho trabajo detrás de todo", señaló Cavani, que ensalzó el proceso de Venezuela, sobre la que dijo que está "haciendo las cosas bien". No obstante, precisó que "lo más importante más allá de pensar en el rival" es pensar en sí mismo y ver de qué manera pueden hacer para exprimir sus virtudes y "contrarrestar las cosas buenas que tienen y están haciendo" los venezolanos.