Gerard Piqué podría renunciar a la selección de España antes del viernes

El defensor Gerard Piqué se reunió con el entrenador Julen Lapotegui y miembros de la Federación Española para analizar su presente en la Selección debido a los últimos actos que han sucedido en aquel país donde los catalanes piden su independencia y Piqué encabeza un grupo de apoyo.

Tras la charla sostenida no descartan que el defensor abandone la selección antes del viernes y renuncie del equipoantes del viernes que se enfrenten a Albania en Alicante por las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018.

La razón sería a las constantes críticas y silbidos que recibe cuando se pone la camiseta de La Roja.

Según informa este martes el diario As, la relación entre el capitán, Sergio Ramos, y el propio Piqué está al filo de la ruptura. A punto de saltar por los aires como una bomba de relojería cuya cuenta atrás se inició hace ya semanas.

El central del Real Madrid le pidió al del Barça que moderara la intensidad y frecuencia de sus tuits para calmar al máximo los ánimos externos e internos del equipo.

Sucedió los días previos a que Piqué jugase con España en el Bernabéu, cuando todos los futbolistas del conjunto blanco en 'La Roja' pasaron ante los medios y, uno por uno, fueron defendiendo a su compañero y reclamaron que no se le pitara ni insultara.

Piqué no sólo no cesó en su empeño, sino que redobló la intensidad de actividad tuitera, sobre todo en estas últimas horas, tras los acontecimientos acaecidos el 1 de octubre en Cataluña, con las cargas policiales ante los colegios electorales como protagonistas.

"Aunque es un gran jugador, en este momento resta más que suma", afirma el diario As que comentó uno de los participantes en la reunión de ayer. "Con su sola presencia el ambiente puede ser irrespirable", insistió esta fuente al rotativo deportivo madrileño. "No es descartable que Piqué renuncie antes del viernes", insistió esta misma voz autorizada del equipo nacional.

La Cadena Cope, sin embargo, afirma que esta opción no se dará. Citando "fuentes de primerísima mano", ayer esta cadena de emisoras insistió en que Piqué no tiene deseo alguno de renunciar, que no lo hará y que continuará en la concentración para jugar con España. Sólo dejará de ir a la selección si Lopetegui o la propia Federación se lo piden, algo que, por el momento, no se contempla en el horizonte temporal a corto plazo de España.