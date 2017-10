La tabla de posiciones de Concacaf previo al cierre del hexagonal

A falta de dos partidos para que se decidan los cupos directos al Mundial Rusia 2018 , selecciónes como Honduras, Panamá y Estados Unidos están necesitadas de ganar en sus últimos compromisos de la eliminatoria.

La selección de Honduras enfrenta a Costa Rica en territorio tico y frente a México en el estadio Olímpico en San Pedro Sula. Por su parte Panamá la tiene difícil visitando a Estados Unidos y recibiendo a los ticos en el Rommel Fernández.

Actualmente en el primer lugar de la tabla de posiciones ddel hexagonal de se encuentra la selección de México con 18 puntos (ya clasificado), le sigue Costa Rica con 15 puntos, Panamá 10 puntos, Estados Unidos 9 y Honduras tambi éncon 9 puntos. Ya eliminado está Trinidad y Tobago con 3.

Partidos del cierre en Concacaf

Jornada 9 – viernes 6 de octubre de 2017

EE.UU. vs. Panamá (5:35 PM)

Costa Rica vs Honduras (8:00 PM)

México vs. Trinidad y Tobago (7:30 PM)

Jornada 10– viernes 10 de octubre de 2017 (Todos se juegan a las 6 de la tarde)

Trinidad y Tobago vs EE.UU.

Panamá vs Costa Rica

Honduras vs México

