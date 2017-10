Ederson : ''No tiene importancia si Messi queda fuera del mundial''

Ederson Moraes, arquero de la Selección de Brasil, no se mordió la lengua para refirirse al partido que tendrá contra Chile del próximo martes del cual depende Argentina para aspirar a Rusia 2018.

TABLA DE POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

El portero del Manchester City habló sobre su debut ante la 'Roja': ''Desde el momento en que Tite (técnico de Brasil) me indicó que jugaría, estuve tranquilo, porque mi forma de trabajo es la misma, jugando o no'', manifestó.

''Estoy confiado y feliz por hacer mi debut con la Selección. Sabemos la importancia de esta fecha, pero vamos a buscar la victoria'', advirió el guardameta.

Por otro lado fue claro al decir que no le interesa si Messi clasifica o no con su selección a la Copa del Mundo: ''Para mí es indiferente. Brasil ya está clasificado. Si Messi está fuera de la Copa del Mundo, para mí no tiene importancia'', explicó.

''Sabemos que la última fecha envuelve muchas cosas. Pero vamos a entrar al campo para hacer lo que sabemos'', declaró Ederson.

Por último desestimó cualquier sospecha de un arreglo entre la 'Canarinha' y los chilenos con el fin de dejar fuera a la albiceleste.

"Todo partido es una motivación. Creo que el grupo está muy motivado independientemente de estar clasificado. Buscaremos la victoria y estamos centrados sólo en nuestro juego", sentenció.