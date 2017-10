Marco Asensio incendia las redes sociales con un polémico tuit

La red social Twitter se ha inundado desde anoche de miles de comentarios que critican al centrocampista de la selección española Marco Asensio por publicar un tuit con una imagen del Muro de las Lamentaciones en Jerusalén junto a la bandera de Israel, indicando que este está en territorio israelí.



"Visita cultural", escribía anoche Asensio en su cuenta de Twitter junto a su foto en el Muro de las Lamentaciones y un emoticono de la bandera israelí que ha sido respondido por un aluvión de comentarios en los que se le pide que se retracte. Se le corrige, critica e incluso insulta por denominar como Israel a territorio ocupado.

CONOCE LOS 30 FINALISTAS POR EL BALÓN DE ORO

Seguidores proisraelíes, por su parte, se enzarzan en los comentarios contra los propalestinos, alabando al jugador y afirmando que la foto sí está tomada en Israel.



La imagen muestra al jugador frente al principal lugar de rezo del judaísmo, en la Ciudad Vieja, en la parte oriental de Jerusalén, ocupada por Israel desde 1967 y anexionada en 1980 en una decisión unilateral que no reconoce la comunidad internacional, que considera ese lugar territorio palestino ocupado.



En la foto también aparece la Explanada de las Mezquitas, tercer lugar más sagrado para el islam, que la llama Noble Santuario, y primero para el judaísmo, que la denomina Monte del Templo, y muestra la icónica Cúpula Dorada.

"Es Palestina" y varias banderas palestinas es uno de los comentarios más repetidos en el perfil del centrocampista del Real Madrid, que se encuentra en la región para participar esta noche en un encuentro de España contra Israel en la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.



"No hay un país que se llame Israel, es la Palestina ocupada", dice un usuario, mientras otro le anuncia que se acaba de quedar de un plumazo "sin todos sus seguidores árabes" y otro le pregunta: "¿Por qué enfadas a tus seguidores árabes con una bandera de la ocupación? Es Palestina".



"Definitivamente, es nuestra cultura, estás en nuestro país, Lee historia y no pongas esa bandera terrorista. Aun así te queremos", dice otro tuitero, con la bandera palestina.



Por su parte, seguidores proisraelíes reclaman que el lugar "es Israel". "Palestina no es un país, nunca lo será. Es un nombre histórico para una región geográfica. ¡El país es Israel!", dice el usuario @vrealobjectivist, mientras otro dice: "Están jugando contra un país real, no uno falso", en una crítica a los propalestinos.



El usuario identificado como Abderrahim (@abde181090) llega incluso a amenazar al jugador, asegurando: "Nos provocas de esta manera porque quieres tener una herida que te distancie del campo de juego", mientras que otros identificados como Zino y Mamdouh le espetan: "Que te jodan, Asensio", y más de uno le llama "paleto" y le recomienda que estudie geografía e historia.



La Roja tampoco se ha escapado de las críticas por un tuit similar de un vídeo también frente al muro y la Cúpula de la Roca con parte de los jugadores, también acompañado por la bandera israelí, si bien las respuestas que ha originado este han sido mucho menos que el de Asensio.