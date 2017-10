La enorme cantidad de dinero que pierde Argentina si no va al Mundial

La selección de Argentina que es comandada por el técnico Jorge Sampaoli está al borde de no poder llegar al Mundial de Rusia 2018.



Pero no solo sería malo no poder entrar a esta fiesta deportiva que se realizará en Europa, también lo económico está en juego, la 'Albiceleste' dejaria ir muchos millones de dólares.

TABLA DE POSICIONES DE ELIMINATORIA DE CONMEBOL

Según comparte Diario Olé de Argentina, esta selección solo por llegar tiene como mínimo 12 millones de dólares asegurados, fuera los bonos.



Ya con los extras las selección sudamericana alcanzaría los 20 millones y además una futura negociación para renovar con sus sponsors y proveedores.



Por otra parte la industria también sufre, en Argentina tienen como promedio vender 3.1 millones de televisores, para el Mundial se espera que suba el número.



Además se cree que ir a Rusia 2018 pude subir la venta de cervezas. En cambio las agencias de viajes pensaban como mínimo vender paquetes para más de 60 mil turistas.