El mensaje motivacional de Lavezzi para la selección de Argentina

Ezequiel Lavezzi ha sido uno de los jugadores con más convocatorias en la selección de Argentina en los últimos años. El futbolista que milita en el Hebei Fortune de China, mandó un mensaje de apoyo por sus redes sociales a sus compañeros previo al duelo de vida o muerte frente a Ecuador.

Si Argentina pierde, está fuera del mundial y con esto, la estrella Lionel Messi no estará en Rusia 2018.

Este es el mensaje que el futbolista posteó en su Twitter:

"La frustración es una cualidad muy humana: querer algo y no conseguirlo nos suele pasar, y eso hace que nos sintamos mal. La clave es qué hacer con eso. Una opción es quedarnos empantanados pensando en todo lo bueno que podría haber pasado y no pasó, y así sentirnos aún peor. La otra es poner a jugar nuestra capacidad "resiliente": intentar superar la adversidad y transformar la experiencia en un aprendizaje que nos permita tener más herramientas para el nuevo desafío. Y estímulos para superarlo. Una condición muy importante para lograrlo es estar convencidos y, para eso, tener propósitos y proyectos que nos permitan focalizar más en la meta que en la piedra y del tropiezo. Saber que los caminos son arduos y largos, y que cada traspié no nos obliga a empezar todo de cero. Solo hay que levantarse, reflexionar sobre lo que nos pasó, curarse las heridas y seguir andando".

