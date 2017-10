¡Aficionado es detenido cuando salta al campo con cuchillo en mano y se dirigía a Isco!

Seis espectadores israelíes que se lanzaron al césped del estadio de fútbol Teddy, en Jerusalén, al finalizar anoche el encuentro Israel-España, fueron detenidos por la Policía, uno de ellos con un cuchillo y que logró acercarse al madridista Isco Alarcón.



Los seis sospechosos se lanzaron al césped tras concluir el partido y uno se separó y avanzó hacia el centrocampista del Real Madrid con un cuchillo en las manos, informó hoy el digital israelí Ynet.

"Se separó del grupo y se apresuró a acercarse a Isco. Según se acercaba, el cuchillo cayó de sus manos y fue detenido por la Policía antes de alcanzar a Isco", precisa el digital Times of Israel.



El portavoz policial Micky Rosenfeld señaló a Efe que los jugadores de la selección española no corrieron peligro en ningún momento.



"No hubo ningún incidente de seguridad. Se llevaron a cabo las medidas de seguridad habituales anoche, durante y después del partido", aseguró.



Las selecciones española e israelí jugaban en la fase de grupos de la clasificación para el Mundial de Rusia 2018, en una cita que ganó España 0-1 con un gol de Asier Illarramendi.



Israel no participará el próximo año en el Mundial, tras ganar solo tres partidos de la clasificatoria: dos contra Liechtenstein y uno contra Albania.