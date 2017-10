La eufórica celebración de la selección de Argentina en el vestuario contra los periodistas

La selección de Argentina se clasificó al Mundial de Rusia y lo celebración al máximo en el camerino con cánticos dedicados a la prensa de argentina.

Los jugadores de la albiceleste cantaron "No me importan lo que digan esos put....periodistas,,, la put que los parió, oh, oh, oh, hay que alentar a la selección dice una parte del cántico.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DE CONMEBOL

Lionel Messi formó parte de la celebración ya que en los últimos días recibió muchas crítica por parte de los medios deportivos argentinos. el astro del barcelona lideró la clasificación a la justa mundialista con un hat-trick y con eso los dirigidos por Jorge Sampaoli terminaron terceros en la Conmebol.