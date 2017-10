Esposa de Claudio Bravo: ''Algunos llegaban borrachos a los entrenos''

La eliminación de Chile para el Mundial de Rusia dejó tocados a todos los aficionados de la 'Roja' y en especial a la esposa del guardameta y capitán Claudio Bravo que sacó a luz impactantes revelaciones sobre los seleccionados.

Tras terminar el partido, el pareja de Bravo hizo uso de sus redes sociales y publicó un mensaje que ha estremecido a todos los medios internacionales.

''Otros se iban de fiesta e incluso no se entrenaban de la borrachera que llevaban'', manifestó Carla Pardo, con respecto a la eliminación de los chilenos.

La esposa de Claudio Bravo escribió este mensaje en sus cuentas.

Sin embargo, el mediocampista Gary Medel salió al cruce de estas acusiones respondiendo: "Yo nunca he visto a un compañero borracho ni entrenar borracho. Yo no lo he visto. Todos los que han estado en la selección lo han hecho de buena forma y se han roto el culo", sentenció.