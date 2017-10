¡Adriano anuncia que quiere volver a jugar en 2018!

El delantero internacional Adriano Leite, conocido como 'El Emperador' y quien no disputa un partido oficial desde 2014, anunció hoy su intención de volver a jugar el año que viene.

De 35 años, el exjugador de la seleccioón brasileña y del Inter de Milán, entre otros, aseguró en una entrevista a la televisión Globo que hará un trabajo físico en el mes de enero, cuando los equipos brasileños realizan la pretemporada, para ponerse en forma y estudiar ofertas.



"Me estoy preparando para hacer un proyecto y comenzar a entrenar de nuevo, sin ningún club, durante todo el mes de enero", dijo Adriano.

Desde que lideró el Flamengo en la conquista del título brasileño en 2009, Adriano apenas ha jugado 40 partidos, varios de ellos amistosos, aunque nunca llegó a colgar las botas oficialmente.



"Quiero hacerlo por mí, quiero mostrar que puedo llegar hasta mi límite y entonces sí, decir si puedo o no continuar jugando", explicó sobre sus planes para la próxima temporada.



Aunque en numerosas ocasiones circularon fotos y vídeos del delantero completamente fuera de forma y hasta borracho, Adriano aseguró que no perdió su privilegiada potencia física.



"Desde que paré, conseguí mantener mi cuerpo. Estoy dispuesto a esto, sé que tengo que tener mucha persistencia", explicó.



Adriano admitió que "no logré completar mi carrera por entero. Sucedieron algunas cosas que me apartaron del fútbol. Puedo decir que mi carrera se quedó en la mitad", cerró.