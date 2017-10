Jack Warner explota de felicidad por eliminación de Estados Unidos de Rusia 2018

El ex vicepresidente de la FIFA Jack Warner, el hombre de negocios de Trinidad expulsado del fútbol después de ser acusado de corrupción en Estados Unidos, se mostró contento con la eliminación del equipo estadounidense a la Copa Mundial de Rusia-2018.

"Quería ser parte de esa fiesta", dijo Warner en una entrevista radial en Trinidad, según una historia en el sitio web del periódico Trinidad Express.

"No he estado tan alegre como entonces, este es el día más feliz de mi vida", añadió el ex presidente de CONCACAF, acusado de fraude telefónico, chantaje y lavado de dinero en un importante escándalo ventilado en los tribunales de Estados Unidos, que provocó cambios en la FIFA y su expulsión del organismo en septiembre del año pasado.

Warner asegura haberse sentido vengado cuando Trinidad y Tobago venció 2-1 a Estados Unidos el martes, dándole los boletos clasificatorios a Panamá y Honduras.

El ex funcionario señaló que los estadounidenses "redujeron el fútbol en la CONCACAF a una pesadilla, que han utilizado a su gobierno para ayudar a desmembrar a la FIFA de una manera inimaginable y anoche en el campo de juego Trinidad y Tobago los puso de rodillas".

"Para mí personalmente, Estados Unidos se ha convertido en un hazmerreír. En lo que a mí respecta, este es el comienzo del fin del fútbol estadounidense. A nadie en CONCACAF le gusta Estados Unidos", declaró.

Warner dijo que sabía que hubo una celebración en Estados Unidos luego de que él fuera suspendido del fútbol, y que se complacía en ver el fracaso decepcionante de Estados Unidos.

Los estadounidenses se perderán su primera Copa Mundial desde 1986.

"El pasado 27 de septiembre, cuando el juez falló en contra de Jack Warner, hubo una fiesta en Estados Unidos, estaban muy felices", dijo Warner.

"Sabiendo que esto ha ocurrido, quería salir y festejar como festejaron ellos en septiembre pasado cuando un juez falló en mi contra. Yo quería ir de fiesta", subrayó Warner.