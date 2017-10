La dolorosa carta con la que Bruce Arena renuncia como DT de Estados Unidos

El entrenador Bruce Arena ha renunciado oficialmente este viernes como entrenador de Estados Unidos, así lo anunció la Federación de Fútbol de este país luego del terrible fracaso que dejó fuera al equipo de las barras y las estrellas fuera de Rusia 2018.

"Para cualquier entrenador es el mayor privilegio poder dirigir el equipo nacional de su país y al dejar ese cargo hoy me siento honrado y agradecido de haber tenido esa oportunidad dos veces en mi carrera", dijo Arena en un comunicado.

"Cuando tomé el trabajo el pasado mes de noviembre sabía que había un gran desafío por delante, probablemente más de lo que la mayoría de las personas podían apreciar. Todos los involucrados en este proceso dieron todo lo que tenían durante los últimos 11 meses y, al final, nos quedamos cortos. No hay excusas. No hicimos el trabajo, y acepto la responsabilidad", dice tras las derrota 2-1 en Couva, Trinidad y Tobago que los dejó al margen de clasificar a Rusia 2018.

"Ciertamente esto es un gran revés para el programa de los equipos nacionales mayores de hombres y las preguntas con razón deberían hacerse sobre cómo podemos mejorar. Sin dudas este proceso ya ha comenzado y continuará para que U.S. Soccer pueda progresar. Dicho esto, también es importante reconocer el tremendo crecimiento y los logros que hemos logrado en las últimas dos décadas en todas las áreas, incluido el desarrollo de jugadores, la formación de entrenadores y una liga profesional doméstica estable. Este trabajo está en curso y, a pesar del resultado en Trinidad, el deporte está en el camino correcto. Al trabajar juntos, estoy seguro de que el fútbol en este país continuará creciendo en los años y décadas por venir", reconoce.

"Obviamente, la mayor decepción es para nuestros fanáticos. Como persona involucrada en el deporte desde hace más de 40 años, ver cómo ha crecido el apoyo al fútbol en los Estados Unidos es increíblemente gratificante. Creo que hablo por todos los involucrados en el juego para agradecerles a todos por su pasión y compromiso, y espero que mantengan su firme apoyo de U.S. Soccer".

Y por último: "Si bien es un momento difícil, mantengo una fiel creencia de que nos estamos dirigiendo en la dirección correcta. Creo en el jugador estadounidense y el entrenador estadounidense, y con nuestros esfuerzos combinados, el futuro sigue siendo brillante. No sé qué me depara el futuro, pero puedo decir desde el fondo de mi corazón: desde lo más alto de alcanzar los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2002 hasta el punto más bajo de hace unos días; He apreciado cada minuto de ser parte de este programa".