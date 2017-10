Zidane sobre Carvajal: ''Estará una o dos semanas más de baja; con el corazón no podemos bromear''

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, brindó declaraciones previo al partido que afrontará este sábado ante el Getafe en el estadio Alfonso Pérez donde se refirió a las bajas que aún contempla en el conjunto merengue.

LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA

Regreso de los jugadores internacionales

Los jugadores volvieron todos casi sanos y eso es lo más importante, no hay lesionados. Contentos de volver a jugar en Liga, han tenido partidos muy exigentes pero quieren volver a competir y eso eso bueno.

La enfermedad que sufrió Carvajal

Vosotros sabéis lo que tiene Dani y con el corazón no podemos bromear. Hay que tener un poco más de paciencia con lo que le ha pasado. Él está bien y la gente que se ocupa de su recuperación lo hace perfecto. Puede que todavía esté una semana o dos semanas. Él quiere volver pero lo importante es su salud.

Sobre Gareth Bale

Está bien, cada día mejor, no puede jugar todavía, ha tenido dos cosas, una en Dortmund, que parecía sólo un poco cargado y luego se ha resentido de algo del sóleo. Él quiere volver cuanto antes y eso es bueno.

¿Cómo fue la lesión de Bale?

Después de Dortmund sólo estaba cargado. El sábado él quiere probar y nota algo en el sóleo y ya está. Ha tenido dos cosas al final. Ahora tenemos que estar con tranquilidad con él y hay que tener paciencia.

¿Es mejor vender a Bale?

Hay que vivir el presente, no pienso en nada de eso.

¿Por qué se lesiona tanto Bale?

No lo sé, no soy médico ni soy fisio. Yo tengo confianza en la gente que trabaja aquí, pero yo no puedo hacer nada. Bale es el primero que está jodido porque no quiere estar fuera del equipo. Espero que vuelva rápido y juegue como en Dortmund.