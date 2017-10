¡Adriano rompe el silencio y habla sobre el traficante con el que fue vinculado!

Tras ventilarse en redes sociales unas polémicas fotografías del exjugador brasileño Adriano Leite, éste ha salido al paso y ha aclarado todo lo sucedido.

Adriano, además, sorprendió y dijo que ya está planteando su regreso. El brasileño concedió una entrevista en la cadena de TV Globo y anunció que volverá a entrenar a partir de enero de 2018, cuando los clubes brasileños realizan la pretemporada y se vuelva a abrir el mercado, y esperará ofertas para volver a jugar a nivel profesional.

Adriano ahora vive en una de las favelas más peligrosas de Brasil.

"Quiero empezar a entrenar de nuevo, sin club alguno, en el mes de enero" dijo Adriano.

El ahora jugador de 35 años sabe que no está para la élite, pero aseguró que su deseo es regresar a las canchas de fútbol.

"No sé si volveré al fútbol de alto nivel pero, no te voy a mentir, lo intentaré. Se que es difícil, que hay que ser muy constante y que no es fácil y menos, cuando hace un año y medio o dos que lo dejé pero no cuesta nada probar y ver si realmente puedo o no", agregó.

SOBRE SU VIDA PRIVADA



Adriano aseguró que el alcohol ya es "un problema del pasado" aunque confesó que sigue bebiendo a diario. "Bebo igual que mis amigos cuando hacemos una barbacoa. ¿Si se beben una cerveza sólo? Eso es imposible. Ninguno consigue beberse nada más que una cerveza. También bebo whisky pero, no todos los días", confesó.

Adriano Leite tuvo todo para convertirse en uno de los mejores de todos los tiempos.

Pero dice: "Bebo miércoles, jueves, viernes y también el sábado. El domingo ya descanso". Sobre las polémicas fotografías que circularon en redes sociales, también se refirió.

El 'Emperador' confirmó que tenía relación con un traficante conocido como 'Mica', una polémica que surgió en 2008 a raíz de un regalo y que quiso cerrar.

"Fue verdad. Es mi amigo. No fueron armas, drogas ni ninguna otra cosas. Yo le compré un regalo porque él se crió conmigo. Fue una moto", explicó.



También confesó algo que no había dicho nunca; sobre su salida del Inter, que fue provocada por una depresión a raíz de la muerte de su padre.

Confirmó que el traficante con el que lo relacionan sí es amigo suyo, desde la infancia.

El Inter le facilitó ayuda psicológica pero que él no se vio "fuerte mentalmente" y que "necesitaba volver a Brasil."

"Cuando volví ya no era lo mismo. No tenía la misma fuerza de antes. La fuerza mental. Quería estar cerca de mi familia. Dejé Brasil y tenía mi familia lejos. Cuando te quedas solo comienzas a pensar en cosas que no quieres y es complicado" concluyó.