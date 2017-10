Real Madrid gracias a Benzemá y CR7, saca sufrido triunfo ante el Getafe

Cristiano Ronaldo se reencontró este sábado con el gol en LaLiga Santander para dar la victoria al Real Madrid, que ganó 1-2 al Getafe en un choque gris del conjunto blanco que arregló el delantero portugués a falta de cinco minutos para el final.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA

El jugador luso necesitaba marcar. Su sequía en el torneo de la regularidad duraba demasiado tiempo. Hace mucho que no era protagonista, salvo en Europa, donde sus goles lucen como siempre. Y, en el Coliseum Alfonso Pérez, volvió a celebrar algo por el bien de su equipo, que jugó con fuego y estuvo a punto de quemarse.



El equipo de Zinedine Zidane tenía ganas de volver a la competición después del parón por los partidos internacionales. Reducir la distancia de siete puntos que tiene el Barcelona es un objetivo de primer orden en el club blanco y sin jugar no hay opciones de lograrlo.



El técnico francés, que celebró su duelo número 100 sentando en el banquillo madridista, apostó por un regreso a la Liga con rotaciones para dar descanso a algunos hombres que disputaron muchos minutos con sus selecciones.



Sin Luka Modric, Casemiro, Raphael Varane o Isco Alarcón, futbolistas como Diego Llorente, Nacho Fernández, Lucas Vázquez o el marroquí Achram, tuvieron su oportunidad en el día que regresaron Marcelo y Karim Benzema.



Con esos nombres, el Real Madrid tenía que hacer algo que se le da muy bien esta temporada: ganar fuera del estadio Santiago Bernabéu. Con espacios, el conjunto blanco es más eficiente. Y a domicilio, donde sus rivales no se cierran tanto como en el Bernabéu, tiene más opciones de desarrollar una de sus mejores virtudes.

REAL MADRID DERROTA AL GETAFE, PERO LOS MEMES ACRIBILLAN A CRISTIANO RONALDO

Pero Zidane tal vez no contó con encontrarse con un equipo que se echó atrás desde el primer minuto. El Getafe se encerró en su parcela del campo, como hizo contra el Barcelona, a la espera de algún contragolpe con el que intimidar a su rival. Además, intentó cortar el ritmo del juego todo lo que pudo. Y, el césped, no ayudó para que el balón rodara con rapidez.



Con ese guión inesperado, el Real Madrid se atascó. Aunque acaparó la posesión de la pelota, la encerrona del equipo de Bordalás surtió efecto. Pero, aún así, el cuadro madridista contó con alguna opción para marcar antes del tanto de Karim Benzema en el minuto 39.

Cristiano Ronaldo fue quien tuvo la ocasión más clara, con un disparo a bocajarro con el que pudo haber estrenado su casillero de goles en la Liga. Sin embargo, se topó con una mano imposible de Vicente Guaita, excelso en este inicio de curso.



Fue la única oportunidad relevante de toda la primera parte. Salvo el gol de Benzema, que llegó tras un error de la defensa del Getafe, apenas se vio un disparo manso de Cristiano y otro lejano de Marcelo que se fue a las nubes.



La diana de Benzema hizo justicia en el marcador. Aunque el Real Madrid no brilló ni ofreció una buena imagen, por lo menos controló el partido y se marchó al vestuario por delante en el marcador. Además, el Getafe no daba señales de vida. Todo estaba aparentemente controlado.



Pero el fútbol es un deporte cambiante. Del 0-2 se pasó al 1-1 en un suspiro. Y todo por culpa de Guaita, que volvió a salvar a su equipo con una parada espectacular a Cristiano. El delantero portugués, hasta hoy, estaba gafado en la Liga. Los palos, su falta de puntería o las actuaciones estelares de los guardameta rivales, le estaban privando del gol.



Hoy Guaita fue el culpable de alargar un poco más su sequía. Y también de la supervivencia del Getafe, que prácticamente después de la parada del portero valenciano a Cristiano enlazó una de las pocas jugadas de ataque potables de la tarde. Entre el marroquí Fayçal Fajr y Jorge Molina, ensamblaron el empate con un centro desde la banda derecha y un remate al primer toque.



El 1-1 sorprendió al Real Madrid, que agarró un estado de ansiedad sin ideas que intentó aplacar Zidane con la entrada al campo de Isco Alarcón y de Theo Hernández a falta de casi veinte minutos para el final.



El Getafe tenía el partido donde quería, empatado a falta de poco tiempo para cerrar el choque y con el Real Madrid necesitado urgentemente de un gol para no dar la opción del Barcelona de alejarse a nueve puntos de distancia. Soñaba con un contragolpe para aniquilar definitivamente a su rival y estuvo a punto de hacerlo por medio de Mauro Arambarri.



El centrocampista uruguayo se encontró delante de Kiko Casilla y mandó la pelota fuera. Ahí se perdió la opción del Getafe, que, pagó caro no dar la puntilla al Real Madrid. Y, como el fútbol es un estado cambiante, Cristiano, desesperado por marcar, hizo lo que no ha hecho en todos los minutos que ha jugado en Liga: acertó en una portería.



El portugués por fin celebró un gol, en el maldito minuto 85 para el Getafe. En ese instante, Ganso para el Sevilla y Paulinho para el Barcelona, derrotaron al equipo de Bordalás. Ahora le tocó el turno a Cristiano, que renació por un segundo para evitar un buen roto. El Real Madrid salió vivo de una encerrona encubierta.



- Ficha técnica:



1 - Getafe: Guaita; Damián Suárez, Djené, Cala, Antunes; Arambarri (Bruno, min. 83) Markel Bergara; Álvaro (Portillo, min. 15), Fajr, Amath (Lacen, min. 67); y Jorge Molina.



2 - Real Madrid: Casilla; Achraf, Nacho, Ramos, Marcelo (Theo, min. 71); Lucas Vázquez (Isco, min. 71), Kroos, Diego Llorente, Asensio; Benzema (Mayoral, min. 80) y Cristiano.



Goles: 0-1, min. 39: Benzema; 1-1, mi. 56: Jorge Molina; 1-2, min. 85: Cristiano.



Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano). Mostró cartulina amarilla a Arambarri (min. 33) por parte del Getafe y a Kroos (min. 48) y a Nacho (min. 58) por parte del Real Madrid.



Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga Santander disputado en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe ante cerca de 16.000 espectadores.