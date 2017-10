Mourinho le coquetea a PSG y recuerda por qué no llegó a Barcelona

El actual entrenador del Manchester United de Inglaterra, José Mourinho, se refirió a su futuro cuando termine su ciclo con los 'Rojos' y además del por qué no fichó por el Barcelona



Mourinho habló para al programa de televisión francés 'Téléfoot' y se acordó cuando no llegó al banquillo del equipo catalán y no descarta estár al mando del París Sanint-Germain.

El portugués tuvo pláticas con el Barcelona en el 2008, pero no llegó a un arreglo, en ese momento fue Pep Guardiola que ocupó ese lugar "Estas son cosas de mi carrera que prefiero mantener para mí. Quizás lo diga algún día, cuando sea viejo, viejo, viejo. Tal vez".



El ex técnico del Porto, Chelsea y Real Madrid, ahora del Macnhester United, todavía no piensa en el retiro y no descarta llegar al PSG.



"Lo único que puedo decir es que todavía soy un entrenador con preocupaciones, ambiciones y con el deseo de hacer cosas nuevas. Estoy seguro de que no terminaré mi carrera aquí, en el Manchester United. El otro día, mi hijo, que vive en Londres, fue a París a ver un partido del PSG y no a Manchester. ¿Por qué a París? Porque tiene algo especial. Magia, calidad, juventud. Es fantástico", expresó Mourinho a Téléfoot.