José Aranáiz, el compañero de "Choco" Lozano que es comparado con Asensio

José Aranáiz fue el jugador que le dio el último triunfo del Barcelona B sobre el Lorca por la Jornada 12 de La Liga 123 de España.

Este mismo jugador es comparado con la estrella del Real Madrid, Marco Asensio y medios españoles revelan la forma como fue llevado a la casa blaugrana.

BARCELONA B TRIUNFA ANTE EL LORCA CON GOL DE JOSÉ ARANÁIZ

Aranáiz pasó del Real Valladolid al Barcelona B, incluso, este joven jugador de 22 años en el arranque de esta campaña estuvo con es equipo ante el que es su actual hogar.



Según detalla Mundo Deportivo, Gerard López había pedido el fichaje de este talentoso jugador para los 'Catalanes' hace unos meses, ya que el Real Madrid, Juventus y Nápoles iban tras él.

Debido a eso el Barcelona tuvo que apresurar la contratación por la feroz competencia y así dio 3,4 millonres de euros.

Y en plena recta final del mercado, José Mari Bakero (secretario técnico del fútbol formativo) viajó a Valladolid a cerrar la operación con el presidente del club blanquivioleta, Carlos Suárez y René Ramos, este último hermano del madridista Sergio Ramos y agente del delantero.



Barcelona no quiso que le pasara lo mismo de Marco Asensio, jugador que el Real Madrid compró al Mallorca por la cantidad de 3.5 millones de euros.



Por otra parte, Aranáiz ya está siendo puesto en el primer equipo del Barcelona por varios medios españoles, pero él no se ilusiona “No quiero pensar en eso, estoy centrado en mi equipo y voy a pelear aquí. No he hablado con Valverde”.



Aranáiz es el actual goleador del equipo en el que milita el delantero hondureño Antony "Choco" Lozano con cuatro tantos.