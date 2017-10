¡Jornada de infarto! Día y hora de los partidos de Champions League

Esta semana vuelve la acción en el mayor torneo de clubes del mundo; la Champions League. Este martes tienen participación los grupos del E al H y el miércoles los del A al D.

VER: ASÍ MARCHAN LAS TABLAS DE POSICIONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Los duelos que mas resaltan son los dos del martes entre Manchester City vs Napoli y el de Real Madrid vs Tottenham Hotspur, y el miércoles el partido del Grupo C en el que Chelsea se mide a la Roma.

Aquí te presentamos la agenda de partidos de Champions League del 17 y 18 de octubre:

Martes 16

Grupo E

12:45 Maribor vs Liverpool

12:45 Spartak Moscow vs Sevilla

Grupo F

12:45 Feyenoord vs Shakhtar Donetsk

12:45 Manchester City vs SSC Napoli

Grupo G

12:45 Monaco vs Besiktas

12:45 Leipzig vs FC Porto

Grupo H

12:45 APOEL Nicosia vs Borussia Dortmund

12:45 Real Madrid vs Tottenham

Miércoles 17

Grupo A

12:45 Benfica vs Manchester United

12:45 CSKA Moscú vs Basel

Grupo B

12:45 Anderlecht vs PSG

12:45 Bayern Munich vs Celtic

Grupo C

100:00 Qarabag FK vs Atlético de Madrid

12:45Chelsea vs Roma

Grupo D

12:45 Barcelona vs Olympiacos

12:45 Juventus vs Sporting