Comparan al español Marco Asensio con Lionel Messi

El ex director deportivo del Real Madrid, Jorge Valdano, brindó declaraciones para el 'Transistor' en donde se refirió sobre el partido que protagonizó el Atlético frente al Barcelona, pero lo que más sorprendió fue al comparar a una de las figuras del conjunto merengue con Messi.

Sobre el partido que se llevó a cabo en el Wanda Metropolitano: ''Son partidos para disfrutarlo y yo lo disfruté mucho. Creo que al Atletico se le hizo largo el partido''.

Valdano también habló sobre la calidad de Griezmann, una de las figura del equipo colchonero: ''Es muy difícil que un jugador que ya es estrella mundial siga conservando la humildad que tiene Griezmann''.

Asimismo comentó sobre los cinco puntos que lleva de ventaja el Barcelona al Real Madrid: ''El talento del Real Madrid es indiscutible pero ya no puede dar ventajas a sus rivales por su situación en la clasificación''.

Por último comparó a la joya Marco Asensio con Messi: ''Asensio deslumbra en cualquier zona del campo, pero me recuerda un poco a Messi cuando juega con Argentina. Cuando coge la pelota siempre ocurren cosas, pero hay fases en las que no interviene porque el equipo no lo encuentra''.

Cabe recordar que Valdano no el único que ha comparado a ambos futbolistas, ya que en su momento, Zinedine Zidane, también relacionó al español con el argentino.

''No he visto una zurda como la de Asensio desde la de Messi'', explicó el entrenador francés a finales del año pasado.