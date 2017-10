Ronaldinho: ''Yo decidí irme del Barcelona y no me arrepiento de nada''

Ronaldinho Gaúcho, ex jugador del Barcelona y actual embajador del equipo, concedió una entrevista para 'TV3' en donde aclaró una vez más su marcha del equipo catalán antes de la llegada de Pep Guardiola en el 2008.

''Decidí yo marcharme del Barça. Ya había cumplido mis objetivos y necesitaba un cambio. Con Guardiola nos llevamos siempre bien, trabajaba con su hermano (Pere) en Nike'', confesó el brasileño.

Cabe recordar que Guardiola en el día de su presentación como nuevo entrenador culé comentó que 'Dinho', Deco y Eto'o, los referentes del club en ese momento, habían cumplido su ciclo en el Camp Nou. Sin embargo al camerunés se lo terminó quedando por una campaña más.

El brasileño también explicó que su salida del equipo azulgrana no afectó en lo más mínimo su carrera futbolísitca.

''No es cierto que perdiera la ilusión por el fútbol. Después del Barça seguí ganando. La Libertadores con Atlético Mineiro, siete meses sin perder con el Flamengo, la primera final en la historia del Querétaro. En serio, no me arrepiento de nada'', sentenció.