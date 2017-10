Totti: ''Cristiano Ronaldo está por delante de Messi y Neymar''

El ex jugador e ídolo de la Roma, Frencesco Totti, concedió una entrevista para el portal de la FIFA y reveló quién es su favorito para llevarse el premio 'The Best' de este año.

El italiano no dudó en comentar que el portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, es su gran canditado y que está por encima de Messi y Neymar.

''Estamos hablando de tres futbolistas extraterrestres. Creo que, al final, Ronaldo está por delante de los demás. Tuvo una temporada increíble y también cumplió todos sus objetivos", explicó Totti.

Asimismo manifestó que Zidane debe ser elegido 'Mejor Entrenador': "Creo que Zidane es el favorito por las mismas razones que Cristiano Ronaldo. Ganó todo la temporada pasada".

Sobre el premio a 'Mejor Portero', declaró que su compatriota Gianluigi Buffon tiene muchas posibilidades de ganar.

"Ha sido el mejor individualmente, pero también su equipo llegó a la final de la Champions League, al igual que Keylor Navas. Al final, creo que los dos competirán por el premio", agregó.