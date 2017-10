Así quedaron los cruces del repechaje en Europa rumbo a Rusia-2018

Definidos quedaron los cruces del repechaje de la Uefa este martes en Zúrich, Suiza donde la llave de Italia es de las más bravas, pues se enfrentará a Suecia rumbo al Mundial-2018, con el partido de vuelta en Italia, según deparó el sorteo efectuado.



Las otras tres eliminatorias de la zona Europa son; Irlanda del Norte-Suiza, Croacia-Grecia y Dinamarca-Irlanda. De estos enfrentamientos, el 9 y el 14 de noviembre, saldrán los cuatro últimos billetes europeos para el Mundial de Rusia.



Cada uno de estos cruces jugará en noviembre una eliminatoria ida y vuelta donde se conocerán los últimos cuatro clasificados europeos a la Copa del Mundo.



Las últimas cuatro plazas europeas se repartirán entre el 9 y el 14 de noviembre. Entre el 9 y el 12 se jugarán las idas y entre el 12 y el 14 las vueltas. Así se completarán las 13 naciones del Viejo Continente que viajarán al Mundial, sin contar a la anfitriona Rusia.



Además de la repesca europea, se jugarán dos eliminatorias intercontinentales; Honduras-Australia (10 y 15 noviembre) y Nueva Zelanda-Perú (11 y 15 noviembre). Los tres últimos billetes de la zona África se distribuirán en la última jornada de clasificación, entre el 6 y el 10 de noviembre.

REPECHAJES DE LA UEFA RUMBO A RUSIA-2018



Irlanda del Norte vs Suiza

Croacia vs Grecia

Dinamarca vs Irlanda

Suecia vs Italia

