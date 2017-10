Gerente de River Plate: "El fútbol merece que Messi gane un Mundial"

"Lo que representa Messi para el fútbol mundial, los valores de un jugador como Lionel tenemos que aprovecharlos aún más. Yo soy más hincha de Messi que de la selección argentina, y ojalá podamos verlo como campeón del mundo. El fútbol merece que Messi gane una Copa del Mundo", aseguró Silikovich en una conversación con EFE en Madrid durante el foro 'World Football Summit', en el que fue premiado como mejor ejecutivo futbolístico del año.



El gerente de River Plate reconoció que no haber conseguido la clasificación para el Mundial de Rusia 2018 -obtenida el pasado miércoles con un 1-3 ante Ecuador en Quito, con tres goles de Messi- hubiera sido un desastre, e incluso hubiera tenido repercusiones económicas.



"Hay 'papers' económicos que hablan de la importancia del fútbol en la economía de los países, España después de ganar el Mundial 2010 tuvo un incremento del PIB (Producto Interior Bruto). La importancia geopolítica del fútbol en países latinos es fundamental y nosotros tenemos que aprovechar al mejor jugador no del mundo sino de la historia, y no solo con los pies, sino a nivel valores", añadió Silikovich.



La selección argentina ha contado en los últimos años con una generación de talento inmenso, que triunfa con sus clubes pero no lo hace con la selección, aunque se quedó a las puertas en Brasil 2014, cuando fueron subcampeones mundiales ante Alemania; mientras que en la Copa América no levantan un trofeo desde 1993, tras perder las dos últimas ediciones (2015 y 2016), frente a Chile, en la tanda de penaltis.



"Es difícil colocar jugadores y que mágicamente jueguen bien. Necesitamos tiempo y la ansiedad de los argentinos a veces va en contra del tiempo, queremos soluciones inmediatas", reconoció el ejecutivo de River, que opinó que Jorge Sampaoli, actual seleccionador, es "increíblemente bueno", y necesita "tiempo para trabajar con los jugadores".



"Necesita planificar, juntarlos, que jueguen en equipo y él pueda transmitir su idea. Con el tiempo, y creo que tendrá suficiente, no tengo dudas de que habrá frutos", afirmó.



El fútbol de su país ha estado sacudido por la situación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tras unas elecciones suspendidas, denuncias de irregularidades en el uso de fondos públicos y una comisión gestora creada por la FIFA y la Conmebol para normalizar la situación tras la muerte de Julio Grondona hace tres años, que concluyó con la elección de Claudio Tapia.



En opinión del gerente de River, la situación de la AFA es "mejor" con un presidente elegido y "una reorganización importante", además de la creación de nuevas estructuras, como la Superliga argentina, la entidad que gestiona la primera división del país, con el directivo 'millonario' Jorge Brito como vicepresidente primero.



"La Superliga es la unión de los clubes, tiene mucho que ver con lo que se está haciendo afuera. Nosotros tenemos que ser humildes y copiar modelos que funcionan, de éxito. River y Argentina en poco tiempo van alcanzar estos modelos para estar en un nivel mejor", aseguró Silikovich.



El ejecutivo aseguró que la economía del país suramericano está "mejorando tras una época complicada", lo que permite a los clubes pagar "mejores salarios" y que los jugadores "no se vayan ante la primera oferta que tienen".



"Ahora, los jugadores tratan de ver qué club les viene a buscar. Obviamente Europa siempre tendrá un componente económico más importante, pero hoy no se van corriendo y en Argentina estamos atrayendo talentos de otros puntos de Sudamérica", aseguró.



Para el gerente de River, el fútbol argentino debería mirarse en España como ejemplo. "Ustedes atraen distintos talentos de Europa y eso hace que mejore la liga, sea más atractiva para los consumidores internos y los externos: el producto vale más", apuntó.



No obstante, Silikovich reconoció que los clubes argentinos aún tienen distancia para competir con los brasileños, que reciben "cinco veces más" de las televisiones en un país que les quintuplica en población.



Al mismo tiempo, Argentina comenzó este año a comercializar los derechos televisivos de su campeonato, una vez el gobierno presidido por Mauricio Macri dio de baja el programa 'Fútbol para Todos', a través del cual el Estado le pagaba a la AFA por los derechos de transmisión por televisión de los partidos.



"Antes el fútbol era gratis, es un modelo arcaico, que no se puede mantener. A todos nos gustaría que los servicios fueran gratis, pero eso va en contra de tener un buen producto. Entraron cadenas como Fox y Turner, no ha mejorado tanto el contrato, los clubes siguen en un ingreso bajo para la región, pero tenemos esperanza de que, con el tiempo, las cadenas vean que generamos un mejor producto y nos paguen en consecuencia", apreció Silikovich.



El gerente general de River Plate recibió en Madrid el premio al mejor directivo de los 'WFS Industry Awards' anunciados durante el foro 'World Football Summit' que tuvo lugar en Madrid esta semana.



Un galardón que es "un reconocimiento a un montón de gente" y "un aval a la gestión que está haciendo River", según Silikovich, que muestra que el club 'millonario' volvió a ser lo que era tras un periodo complejo que desembocó en el descenso en 2011, y culminado en el regreso a la máxima categoría y los triunfos en el Torneo Final 2014, Copa y Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores 2015.



"Una buena gestión no te asegura ganar un campeonato, la pelota a veces entra y a veces no, pero una mala gestión te puede llevar a la B, y River ha tenido malas gestiones, muy malas gestiones. Por suerte hubo un cambio importantísimo y hoy ya quedó lejos el tema de la B, River ha ganado muchísimos títulos, pero tiene que servir siempre para recordar que una mala gestión puede causar tragedias increíbles", reflexionó Gustavo Silikovich.