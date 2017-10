"Keylor Navas es un portero que está infravalorado en el Real Madrid"

La espectacular actuación de Keylor Navas el martes en el estadio Santiago Bernabéu frente el Tottenham donde empataron 1-1 ha hecho que la prensa española pasara de las críticas desmedidas en el pasado a tremendos elogios por su gran trabajo.

El reconocido periodista y director del programa "El Larguero" de la Cadena Ser, Manu Carreño, ha querido elogiar la labor de Navas en el Bernabéu más allá de Cristiano Ronaldo, el jugador que siempre se lleva las portadas.

"No se llama Casillas, ni Courtois, ni De Gea, ni Buffon, pero para lo indecible en el Bernabéu. Ayer Keylor Navas volvió a ser el mejor en el Real Madrid en ese empate a uno. Lloris paró lo suyo y salvó unas cuantas de los delanteros del Madrid, pero Keylor volvió a ser el mejor de los blancos", inició elogiando.

Añade en su análisis: "Y de no ser por él, probablemente el resultado habría sido otro. Un portero que está infravalorado (dar menos importancia a una persona o una cosa de la que realmente tiene) en el Real Madrid. Porque nunca ha tenido ni la publicidad, ni la prensa, ni se ha llevado los grandes titulares después de los grandes partidos en los que como ayer, con tres o cuatro paradas decisivas, hizo que el Madrid sacara un punto ante un buen Tottenham", agrega.

Carreño reconoce que Zinedine Zidane ha sido clave en la carrera de Navas en el Real Madrid, sin el francés, las cosas serían diferentes. "Pero él, aunque siempre dice que cree mucho en Dios, tiene una gran suerte. Y es que su entrenador, Zinedine Zidane, cree mucho en él. Si no fuera porque está el francés en el banquillo, probablemente Keylor Navas no sería portero del Madrid".

Desde 2014 que fue fichado en el Real Madrid, Keylor Navas ha conseguido dos Champions como titular, una Liga de España, una Supercopa de España, dos Supercopa de Europa, dos Mundiales de Clubes.