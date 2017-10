La respuesta de Ernesto Valverde sobre la pastilla que se tomó Messi

Tras superar al Olympiacos en el Camp Nou (3-1), el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró prudente ante los buenos resultados de su equipo después de cumplir 100 días como entrenador azulgrana e instó a tomarse "con calma las cosas cuando van muy bien y muy mal".

"Debemos tomarnos las cosas con calma cuando van muy bien y muy mal. Con el ruido mediático nos movemos en extremos y no es así", señaló en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Camp Nou.

¿Está contento de cómo ha atacado el equipo?

Estamos contentos porque ganar en Champions no es fácil. No hay rival pequeño. Ellos han venido a defender junto a su área. Hemos tenido ocasiones en el primer tiempo pero hemos tenido el contratiempo de la expulsión. El segundo tiempo ha hecho que lo viéramos de otra manera. No podíamos ocupar las bandas con Deulofeu como en la primera parte. Pero estamos satisfechos porque había que solventar el partido.

Desde fuera parecía que el partido podía peligrar. ¿Lo ha visto así?

Sí. Claro que lo piensas. Vamos a ver. Ellos han pensado no arriesgar incluso cuando estábamos con diez. Querían jugársela a última hora, quemar sus naves ahí. Es lógico también y nuestra intención era hacer ese segundo gol. Teníamos que tener cuidado con sus contras. Ha sucedido así. Los goles nos han tranquilizado.

¿Esperaba más del rival?

Olympiacos está en una situación delicada en la Liga. Está acostumbrado a estar arriba, tiene partidos importantes en Liga y sé lo que están pensando. En el campo de la Juve hicieron un partido similar. Esto cambia de la noche a la mañana. Antes estábamos muy mal…, ahora muy bien. Vamos a cruzar los dedos porque el fútbol es caprichoso.

¿Puede acabar afectando el asunto político?

Nos centramos en el juego para que nuestra gente disfrute. Cualquier estadio es un sitio donde la gente viene a expresarse pero lo fundamental es que viene a ver a su equipo. La gente se expresa.

Va a cumplir 100 días en el Barça. Ha normalizado el equipo. ¿Qué cambios ha tenido que hacer?

Los vestuarios, en el fondo, todos son parecidos. Hay unos cuantos jugadores jóvenes que tienen que ganar partidos. Hay que intentar encontrar un ambiente en el que los jugadores puedan rendir. Luego el día a día es difícil porque unos juegan, otros no juegan. Sé que esto depende de que el balón entre. Nos interesa tomarnos las cosas con calma cuando las cosas vayan bien y vayan mal. Hay que intentar mantener una calma que nos va bien.

Al minuto 10 Messi sacó una pastilla de su media y se la tomó.

Messi ha tomado una pastilla de glucosa en el minuto 10. ¿Es habitual eso?

¿Se ha tomado una pastilla de glucosa? No tengo ni idea, no sé. Si ha tomado una y ha marcado, que se tome otra.

Cataluña vive un momento convulso. Un ministro dice que en deporte no se habla de política. ¿Usted qué piensa?

Cada uno puede expresarse como crea conveniente. Como soy el entrenador del Barça represento a un montón de gente. A mí lo único que me interesa es que mis aficionados, los que defienden la bandera del Barça, estén contentos.

Cuando expulsaron a Piqué, ¿tuvo claro sustituir a Deulofeu?

Consideré todas las opciones. Vi a Suárez estirando la pierna y no sabía si estaba bien o no. Había que mantener una estructura fuerte y he decidido mantener a Messi y Suárez. Y tener soluciones por si el partido se nos complicaba.

Ha vuelto a utilizar a André Gomes. ¿Empieza a tener continuidad?

André Gomes puede jugar en varias posiciones, hasta de lateral derecho como jugó la final de Copa. Tiene fortaleza, nos puede ayudar en la estrategia. Tenemos que querer a nuestros jugadores.'

Es la tercera mano de Piqué esta temporada. En su expulsión, ¿cree que le faltó algo de concentración o relajación?

Lo he visto de lejos pero creo que ha sido un gesto instintivo. Con una tarjeta no creo que haya habido premeditación. No le doy mucha importancia.