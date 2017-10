Partidazos: Duelo de titanes en los cuartos de final del mundial Sub-17

Las mejores ochos selecciones del mundo a nivel Sub-17 buscan conquistar el ansiado título mundial Alemania , Brasil, Inglaterra y España son los grandes favoritos a llevarse el título del mundial juvenil.

Las llaves de cuartos de final

Este Sábado Mali y Ghana abrirán los cuartos de final definirán quien representará a África en las semifinales del campeonato juvenil. Mali eliminó a Irak recentándole una goleada 5-1.

Además Mali es la actual subcampeona luego de caer en la final en Chile 2015 ante la ausente de este torneo, Nigeria. Los ghaneses vienen de Eliminar a Níger en los octavos de final 2-0.

Después uno de los choques atractivos de los cuartos de final es Estados Unidos contra Inglaterra, los norteamericanos vienen de golear a Colombia 5-0 con un hat trick del jugador relevación del mundial Timothy Weah y los ingleses sufrieron para avanzar a cuartos dejando fuera a Japón en los penales.

VER LOS JUGADORES MÁS DESTACADOS DEL MUNDIAL SUB-1 7 EN LA INDIA

En la jornada dominical, España e Irán es una de las llaves más atractivas, uno de los más fuertes de Europa contra el mejor del continente de Asia. Los españoles iniciaron perdiendo en el mundial contra Brasil en la fase de grupos 2-1, pero enderezaron su camino en los siguientes partidos hasta eliminar en los octavos a Francia (2-1) que se perfilaba como favorito a ser campeón del mundial en la India.

Los iraníes llevan marca perfecta en la justa mundialista ganando todos sus encuentros inluyendo la goleada que le recetaron a Alemania en fase de grupos (4-0).

Para cerrar con broche de oro la fase de los cuartos de final Alemania se medirá a Brasil en los cuartos de final del mundial sub-17 , los brasileños han sido la selección que menos goles ha encajado (1) de los ocho participantes que aún siguen vigente en el campeonato mundial . Por su parte Alemania viene de golear a Colombia en los octavos de final.

Horario de los partidos de los cuartos de final

Sábado

Mali vs Ghana (5:30 am)

EE UU vs Inglaterra (8:30 am)

Domingo

España vs Irán (5:30 am)

Alemania vs Brasil (8:30 am)