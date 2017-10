Agenda internacional: Así se jugará la jornada en España, Francia, Inglaterra y Alemania

En la Liga de España el líder Barcelona llega con la moral en alza por el triunfo a media semana por la Champions y se enfrenta al Málaga buscando mantenerse en lo mas alto. Por su parte el rival de toda la vida, el Real Madrid, quiere acercarse al cuadro catalán en la tabla y sabe que solo ganándole a Eibar el domingo.

En Italia el duelo que más llama la atención es entre Nápoles que recibe en casa al Inter, club que se ubica en la segunda posición, a dos puntos de quien justamente es su rival en esta fecha. Duelo de goleadores argentinos entre Higuaín e Icardi.

Partidos de fin de semana:

Sábado 21

EN ESPAÑA:

Valencia vs Sevilla - 10:30 de la mañana

Barcelona vs Málaga - 12:45 del mediodía

EN ITALIA:

Napoli vs Inter de Milán - 12:45 del mediodía

EN INGLATERRA:

Chelsea vs Watford - 5:30 de la mañana

Huddersfield Town vs Manchester United - 8:00 de la mañana

Manchester City vs Burnley - 8:00 de la mañana

EN ALEMANIA:

Borussia Moenchengladbach vs Bayer Leverkusen - 7:30 de la mañana

Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund - 7:30 de la mañana

Hamburgo SV vs Bayern Munich - 10:30 de la mañana

EN FRANCIA:

Monaco vs Caen - 9:00 de la mañana

Domingo 22

EN ESPAÑA:

Celta Vigo vs Atlético Madrid - 8:15 de la mañana

Real Madrid vs Eibar - 12:45 del mediodía

EN ITALIA:

AC Milan vs Genoa - 7:00 de la mañana

Torino vs Roma - 7:00 de la mañana

Udinese vs Juventus - 10:00 de la mañana

EN INGLATERRA:

Everton vs Arsenal - 6:30 de la mañana

Tottenham Hotspur vs Liverpool - 9:00 de la mañana

EN FRANCIA:

Nice vs Strasbourg - 7:00 de la mañana

Troyes vs Lyon - 9:00 de la mañana

Marselle vs PSG - 1:00 de la tarde

