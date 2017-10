Sampaoli realiza convocatoria para partidos amistosos en noviembre, Higuaín queda fuera

Es la primera vez que Sampaoli cita a Kranevitter, centrocampista del Zenit ruso, y a Perotti, volante ofensivo del Roma italiano.

En cambio, Higuaín, que no fue citado para los partidos de eliminatorias sudamericanas ante Uruguay, Venezuela, Perú y Ecuador, volvió a quedar fuera de la convocatoria que lidera Lionel Messi y que será completada en los próximos días con los futbolistas que juegan en la Liga local.

"Kranevitter es un jugador que ya tuve en el Sevilla el año pasado. Queremos aprovechar estos partidos para ver qué puede generar, más allá de que tiene antecedentes en la selección. Perotti es un jugador que venimos siguiendo y que está generando un rendimiento que no podemos dejar de mirar", dijo Sampaoli en rueda de prensa.

"Estos partidos nos van a servir para la evaluación de esos nombres propios. A Higuaín lo tengo presente y yo voy a decidir si va al Mundial o no", añadió.

El seleccionador reveló que dirigir a Argentina en un Mundial fue "su gran obsesión" y el "objetivo" de su vida.

"Hay que estar preparado para el evento más difícil y más importante que tiene el fútbol. Los sorteos (de la fase de grupos) definen un montón de situaciones. Si tenés mucha suerte en el sorteo tenés rivales mucho más accesibles. Te toca Italia y ya tenés un rival de primera línea, o Inglaterra, selecciones que están pasando por un gran momento. Mucho tendrá que ver el sorteo", remarcó.

El exentrenador del Sevilla reveló que en el Mundial, Argentina "va a atacar con seis jugadores y a defender con cuatro".

"Esos cuatro pueden ser cuatro defensores o una línea de tres a la que se le suma un centrocampista defensivo. Lo importante es que nosotros establecemos un equipo para atacar", precisó.

También fue consultado por el VAR (Asistencia Arbitral de Vídeo) y dijo que no quiere "opinar sobre algo que ya está definido".

"Si pudiera evitar su implementación la evitaría, pero no tengo la posibilidad. Se demoran muchas situaciones, se cancelan festejos de gol. Yo no puedo opinar de algo que no puedo cambiar, lo van a poner y yo me tengo que adaptar", sostuvo.

Lista de 22 jugadores citados por Jorge Sampaoli:

Porteros: Sergio Romero (Manchester United-ING), Nahuel Guzmán (Tigres-MEX) y Gerónimo Rulli (Real Sociedad-ESP).

Defensores: Gabriel Mercado (Sevilla-ESP), Javier Mascherano (Barcelona-ESP), Nicolás Otamendi (Manchester City-ING), Federico Fazio (Roma-ITA) y Germán Pezzella (Fiorentina.ITA).

Mediocampistas: Diego Perotti (Roma-ITA), Matías Kranevitter (Zenit-RUS), Ever Banega (Sevilla-ESP), Eduardo Salvio (Benfica-POR), Emiliano Rigoni (Zenit-RUS), Lucas Biglia (Milán-ITA), Marcos Acuña (Sporting Lisboa-POR), Ángel Di María (Paris Saint Germain-FRA), Alejandro Gómez (Atalanta-ITA) y Leandro Paredes (Zenit-RUS).

Delanteros: Sergio Agüero (Manchester City-ING), Paulo Dybala (Juventus-ITA), Mauro Icardi (Inter-ITA) y Lionel Messi (Barcelona-ESP).