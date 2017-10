Confesión de Xavi: ''Neymar me dijo que no era feliz en el Barcelona''

El ex jugador del Barcelona Xavi Hernández reveló lo que le dijo Neymar para salir del equipo azulgrana durante la recordada boda de Messi con Antonella Roccuzzo en Rosario, Argentina.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA

''Me dijo que quería cambiar de equipo. Le pregunté el motivo y me aseguró que no era feliz en Barcelona y que prefería abandonar el club'', explicó Xavi en una entrevista concedida a la BBC.

''También me dijo que quería tener una nueva experiencia en Europa con el PSG. Al final le comenté: si es tu decisión, nosotros debemos respetarla'', cuenta el español.

Sobre la dupla que ahora atemoriza Europa con el brasileño y Mbappé, comentó que: ''Creo que con Neymar y Mbappé, el PSG tiene una gran oportundiad de ganar la Liga de Campeones esta temporada''.

Xavi, que actulamente juega para el Al-Sadd de la Liga de Catar, también confesó que el Manchester United estuvo a punto de ficharlo cunado militaba en el Barça.

''En alguna ocasión hablé con el United y con el hermano de Sir Alex Ferguson porque intentaron llevarme allí, pero decidí quedarme en el Barcelona. Siempre estaba pensando en el Barça, mi club favorito. Llevo al Barça en mi corazón y es el mejor club del mundo'', cerró el mediocampista.