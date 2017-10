Klopp: ''No tengo idea de lo que pasará con Coutinho''

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, confesó no estar seguro de la continuidad de su jugador brasileño Coutinho para la próxima temporada o incluso a partir de enero.

El mediapunta ha sido el principal deseo del Barcelona, que está dispuesto a ofrecer en el próximo mercado de fichajes 80 millones de euros más 30 en variables para contar con el futbolista.

Ante estas informaciones, el técnico de los 'Reds' manifestó que: ''No tengo idea. Veremos. No hablamos de cosas como esta. ¿Te imaginas cómo sería si dijera 'sí, tenemos un acuerdo'? En este momento no hablamos de eso, ¿por qué deberíamos?'', expresó sin confirmar que Coutinho se mantendrá en el equipo hasta final de temporada.

Asimismo señaló que dentro del club nadie piensa, por el momento, en una salida ya que todos están comprometidos con la presente campaña.

''En general, como club, tenemos que crear una situación en la que los jugadores quieran ser parte de todo lo que tienen. En este momento, tenemos esto. Nadie piensa en enero, nadie piensa en junio o julio. Todos quieren ser parte de esto, pero vendrán ventanas de transferencia y veremos qué sucede'', sentenció el alemán.

Coutinho, de 25 años, estuvo muy cerca de recalar al Camp Nou en verano, a pesar de que el propio jugador habría solicitado el 'transfer request', pero las negociaciones fueron rechazadas por el club inglés.