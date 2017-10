HORA Y CANAL: Hoy se entrega el premio The Best de la FIFA

FIFA entrega hoy los premios The Best 2017 en una gala que reunirá a la los mejores jugadores y entrenadores del fútbol mundial en Londres.



La ceremonia dará comienzo este lunes 23 de octubre a las 11:00 AM (hora hondureña) cuando los protagonistas de los premios FIFA The Best 2017 desfilen por la alfombra verde del London Palladium. El acto iniciará a las 12:30 m.

El francés Kylian Mbappé gana el premio Golden Boy 2017



La FIFA desvelará este lunes los premios 'Best' al mejor jugador, entrenador, gol... en los que el principal protagonista será el portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo, gran favorito al galardón individual, al igual que al Balón de Oro, que se entregará a final de año.



En 2016, la FIFA finiquitó la colaboración que realizaba desde 2010 con la revista France Football para la entrega del Balón de Oro. La instancia instauró sus propios premios y el lunes se vestirá de gala en una ceremonia conducida por el actor británico Idris Elba en la que actuará el grupo de rock Kasabian.



El año pasado fue France Football la que anunció primero el nombre del mejor jugador del 2016: Cristiano Ronaldo el 12 de diciembre. Menos de un mes después fue la FIFA la que eligió al luso, coronado campeón de Europa con Portugal y con el Real Madrid.



Este año será la FIFA la que designe primero, en un momento en el que se plantean dudas sobre lo adecuado de que se premie lo mismo en dos ocasiones.



LISTA DE NOMINADOS THE BEST:

Mejor jugador: Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid), Leo Messi (ARG/FC Barcelona) y Neymar (BRA/FC Barcelona-París Saint-Germain).

Mejor jugadora: Deyna Castellanos (VEN/Santa Clarita Blue Heat-Florida State Seminoles), Carli Lloyd (EEUU/Houston Dash-Manchester City Women) y Lieke Martens (HOL/FC Barcelona Femenino).

Portero: Gianluigi Buffon (ITA/Juventus), Keylor Navas (CRC/Real Madrid) y Manuel Neuer (ALE/FC Bayern de Múnich).

Mejor entrenador fútbol masculino: Zinédine Zidane (FRA/Real Madrid), Massimiliano Allegri (ITA/Juventus) y Antonio Conte (ITA/Chelsea).

Mejor entrenador fútbol masculino: Nils Nielsen (DIN/Selección femenina de Dinamarca), Sarina Wiegman (HOL/Selección femenina de Holanda) y Gerard Precheur (FRA/Olympique de Lyon).

Puskas: Kevin-Prince Boateng (Las Palmas), Alejandro Camargo (Universidad de Concepción), Deyna Castellanos (Venezuela sub-17), Moussa Dembele (Celtic), Olivier Giroud (Arsenal), Avilés Hurtado (Tijuana Xolos), Mario Mandzukic (Juventus), Oscarine Masuluke (Baroka FC), Nemanja Matic (Chelsea) y Jordi Mboula (FC Barcelona sub-19).

Transmite Fox Sports