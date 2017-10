Dani Alves: "No soy la niñera de Neymar ni de Cavani"

El defensor brasileño Dani Alves recordó la jugada polémica entre el uruguayo Edinson Cavani y Neymar cuando querían realizar un penal.



Alves dio una entrevista con el Canal+ Francia y explicó lo que sucedió en aquella ocasión que terminó con un fallo de Cavani.

"Parecía que estábamos en el recreo, discutiendo sobre quién era el dueño del balón", recordó el lateral del PSG.



Dani Alves desmintió que favoreció a su compatriota "No fui a darle la pelota a Neymar. Si miras las imágenes, verás que al principio cojo yo el balón para lanzar la falta", aseguró.



Y agregó "En ese momento, llegó Cavani para coger también el balón, y cuando estaba escondiendo el balón detrás mía, Neymar vino por detrás y me lo robó. No soy la niñera de Neymar o la niñera de Cavani. Sólo cogí la pelota porque quería lanzar la falta", cerró.